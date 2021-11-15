В Україні очікуються морози до -10°C та снігопади

За даними синоптиків за декілька днів в Україну прийдуть снігопади та морози до -10°C, повідомляє “Голос Громади”.

В першій половині тижня очікується сонячна та суха синоптична картина, лише на Заході упродовж усього тижня переважатиме похмура погода. В другій половині тижня, починаючи з 18-го листопада, відбудуться кардинальні зміни. Небо заполонить суцільна хмарність, розпочнуться опади у вигляді дощу та снігу. Вітер переважатиме східного, південно-східного напрямку 2-5 м/с.

Нічні температури опустяться до від’ємних температур. У нічний час на Сході температура досягне відмітки 0…-9°C, в північних та центральних областях -8…+2°C, на Півдні та Заході -7…+6°C. Денні температури знаходитимуться в межах 0…+9°C, в південних та західних областях +2…+10°C.

Мінімальна температура ґрунту в південних областях становитиме -4…+5°C, в західних областях — 5…+6°C, на решті території коливатиметься від -10 до +1°C.