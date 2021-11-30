В Україні посилюють карантин: за п`ять днів почнуть діяти нові заборони

З, 6 грудня, в Україні набирають чинності оновлені правила адаптивного карантину через епідемію коронавірусу.

Так, із зазначеного понеділка, громадяни повинні будуть пред’являти документи про вакцинацію або про негативний тест на коронавірус при відвідуванні бізнес-центрів.

Що забороняється людям без довідки про щеплення або без негативного тесту або сертифіката про одужання:

участь у проведенні всіх масових заходів (культурних, спортивних розважальних, соціальних, релігійних та інших);

відвідування кінотеатрів та інших закладів культури, спортзалів, фітнес-центрів, басейнів;

відвідування пунктів громадського харчування (барів, ресторанів, кафе та інших закладів).

Що дозволено відвідувати без вакцинації або без тесту:

банк;

автозаправні станції;

ветеринарні магазини;

аптека;

Продовольчі магазини.