В Україні посилюють карантин: за п`ять днів почнуть діяти нові заборони

З, 6 грудня, в Україні набирають чинності оновлені правила адаптивного карантину через епідемію коронавірусу.
Так, із зазначеного понеділка, громадяни повинні будуть пред’являти документи про вакцинацію або про негативний тест на коронавірус при відвідуванні бізнес-центрів.
Що забороняється людям без довідки про щеплення або без негативного тесту або сертифіката про одужання:
участь у проведенні всіх масових заходів (культурних, спортивних розважальних, соціальних, релігійних та інших);
відвідування кінотеатрів та інших закладів культури, спортзалів, фітнес-центрів, басейнів;
відвідування пунктів громадського харчування (барів, ресторанів, кафе та інших закладів).
Що дозволено відвідувати без вакцинації або без тесту:
банк;
автозаправні станції;
ветеринарні магазини;
аптека;
Продовольчі магазини.