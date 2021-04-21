В Україні продовжили термін карантину в умовах надзвичайної ситуації ще майже на 2,5 місяці

Уряд України продовжив режим надзвичайної ситуації, інформує “Голос Громади”.

НС через пандемію продовжили до 30 червня, про це Прем’єр-міністр Денис Шмигаль сказав на черговому засіданні Кабінету Міністрів.

«Уряд продовжує до 30 червня режим надзвичайної ситуації. Надзвичайна ситуація насамперед стосується органів державної влади та їх постійної готовності щодо протидії пандемії. Водночас це ще одне нагадування всім українцям, що ми маємо залишатися обачними та обережними. Адже від цього залежить здоров’я та життя наших близьких», – підкреслив Шмигаль.

За словами посадовця, особливо таку обачність та свідоме ставлення люди мають показати в період травневих свят та Великодня.

Громадян закликають утриматися від масових скупчень, адже це може призвести до нової хвилі захворюваності.