В Україні розпочали призов резервістів ЗСУ

В Україні сьогодні розпочався заклик резервістів Збройних сил. Про це повідомили у пресслужбі Сухопутних військ.

“Призов розпочнеться відсьогодні. Максимальний термін служби – 1 рік. Резервісти оперативного резерву першої черги будуть проходити службу в тих військових частинах і за тією професією, в якій вони проходили службу до цього та підписали контракт для проходження служби в оперативному резерві”, – йдеться у повідомленні .

Заклику підлягатимуть резервісти від 18 до 60 років. Це будуть як офіцери, так і рядовий сержантський склад.