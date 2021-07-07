В Україні у боржників будуть автоматично списуватися гроші з рахунків

Мін’юст дозволив банкам з 6 липня автоматично списувати з рахунків українців борги на вимогу державних і приватних компаній. Але тільки за рішенням суду, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на “Украина сейчас”.

Якщо раніше система працювала тільки в разі заборгованості аліментів, то відтепер списувати зможуть і за борги по:

ЖКХ.

Штрафам (в тому числі і за ПДР).

Зарплатам.

Зараз автоматично списувати борги можуть такі банки: ПриватБанк, Monobank, ТАСкомбанк, Оксі Банк, Банк Восток, Індустріалбанк, ПроКредит Банк. Ще 44 банки працюють з с истемою в тестовому режимі, 11 – на стадії початку тестування.

Як буде проходити процес списання боргів – дивіться інфографіку.