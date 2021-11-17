В Україну йде холодний атмосферний фронт з дощами, мокрим снігом та пронизливим вітром

Він принесе до західних та північних областей опади у вигляді дощу та місцями мокрого снігу. Схід, центральна частина та Південь, поки що, без опадів. Температура повітря найближчої ночі буде низькою, -3-11 градусів.

Завтра вдень в Україні очікується +2+8 градусів.

19-20 листопада погода в Україні буде переважно некомфортною, такою, як ми й уявляємо собі листопад – опади та холодний поривчатий вітер. Очікується переважно дощ, бо трохи потепліє, лише на крайній півночі та в Карпатах – місцями з мокрим снігом.