В Україну йдуть сильні морози. Прогноз погоди у найближчі дні

Холодна повітряна маса арктичного походження увірветься в Україну, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на повідомлення Наталі Діденко.

Вже з вівторка, з 11-го січня, температура повітря у більшості областей почне знижуватися. Протягом дня стовпчики термометрів опустяться до -3…-7 градусів.

У південній частині, на Донеччині та Луганщині ще буде близько нуля, в Криму до +1…+5 градусів.

Надалі похолодання посилиться і в денні години температура повітря становитиме -4…-10 градусів, а на Півночі та на північному сході України – на Київщині, Житомирщині, Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, Полтавщині, Луганщині – морози впродовж дня досягатимуть -9…-13 градусів.

У нічні години стовпчики термометрів покажуть -7…-13 градусів морозу. Подекуди можливі морози до -14…-20 градусів!