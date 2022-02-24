В умовах воєнного стану олександрійців запрошують стати донорами

Прохання до жителів громади взяти участь у створенні запасів донорської крові у центральному лікувальному закладі міста розмістила на своїй сторінці у Facebook начальник управління охорони здоров`я Олександрійської міської ради Тамара Сакара, повідомляє «Голос Громади».

«Шановні жителі Олександрійщини!!!

У зв’язку з запровадженням воєнного стану на території всієї держави виникла потреба в створенні запасів донорської крові. Просимо всіх небайдужих долучитися. Чекаємо за адресою м. Олександрія, вул. Ярмаркова, 15 КП «Центральна міська лікарня м. Олександрії», відділення трансфузіології (пункт переливання крові)», – йдеться у повідомленні Тамари Сакари.

Телефон для довідок: 0502602291