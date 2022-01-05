В «умовно» засуджених – «море» роботи

Визначено перелік видів робіт для осіб, які скоїли адміністративні або кримінальні правопорушення та для неплатників аліментів, повідомляє «Голос Громади».

Як відомо, згідно з чинними законами, суд у вигляді стягнення/покарання може призначати громадські (суспільно-корисні) роботи, які порушник адміністративного чи кримінального законодавства виконує безоплатно. Також громадські роботи, як вид стягнення, застосовуються і до неплатників аліментів. Однак їхня праця оплачується, але кошти направляються на утримання дитини.

Перелік таких робіт на 2022 рік затвердив виконком Олександрійської міської ради і це процедура, яка виконується щороку. Отже, у 2022 році порушників можуть направляти на:

– благоустрій та озеленення територій населених пунктів, об’єктів соціальної сфери, кладовищ, зон відпочинку і туризму, культових споруд, придорожніх смуг;

– впорядкування територій населених пунктів з метою ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

– впорядкування місць поховання, пам’ятників та пам’ятних місць;

– роботи з відновлення та по догляду пам’яток архітектури, історії та культури;

– роботи, пов’язані з відновленням та благоустроєм природних джерел та водоймищ, русел річок;

– очищення від снігу, ожеледиці, льоду тротуарів, зупинок громадського транспорту;

– прибирання території дитячих та спортивних майданчиків;

– ліквідація стихійних звалищ сміття;

– роботи в музеях та з відновлення бібліотечного фонду в бібліотеках, роботи в архівах з документацією;

– надання допомоги в супроводі незрячої людини;

– надання допомоги учасникам АТО, сім’ям загиблих учасників АТО та людям з інвалідністю;

– підсобні роботи тощо.

Серед закладів, на базі яких відбуватимуть покарання порушники, стали:

– територіальний центр соціального обслуговування;

– Олександрійський психоневрологічний інтернат;

– Олександрійський геріатричний будинок-інтернат;

– управління соціального захисту населення Олександрійської міської ради;

– громадська організація «Олександрійська міська організація Товариства Червоного Хреста України»;

– заклади та некомерційні підприємства охорони здоров’я;

– заклади освіти;

– заклади культури;

– управління справами міської ради (архівний відділ);

– комунальні підприємства «Ритуал», «Чисте місто» та «Зеленгосп».

Для довідки: у 2021 році за кримінальні правопорушення покарання у вигляді громадських робіт отримали 44 особи. За адміністративні порушення таке ж стягнення призначено 45-м громадянам. За несплату аліментів у 2021 році громадські роботи, як стягнення, присуджені 64-м особам.

