В яких аптеках на Кіровоградщині можна знайти інсулін

МОЗ разом із Держлікслужбою сформувало та оновлює список аптек, де можна отримати інсулін https://bit.ly/apteky_insul.

На Кіровоградщині наразі це 40 аптек (список додається).

Список регулярно оновлюється та поповнюється, але перед тим, як іти до аптеки, радимо зателефонувати до аптеки та уточнити наявність ліків.

Також аптеки з інсуліном можна знайти за допомогою сервісу Tabletki.ua https://tabletki.ua/.

На головній сторінці сайту міститься посилання на перелік інсулінів та мапу із закладами, де можна отримати препарат. Також сервіс планує додати фільтри за типами інсуліну.

У разі необхідності можна звертатися на гарячу лінію МОЗ на номер 0 800 60 20 19. Оператор прийме заявку і опрацьовує її. Інсулін знайдуть або в аптеці, або за можливості доставлять волонтерами.