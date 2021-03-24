В`їзд в Україну лише з негативним ПЛР-тестом: посилено умови для подальшого запобігання поширенню COVID-19

Відтепер для перетину кордону іноземці повинні мати і негативний ПЛР-тест на COVID-19, зроблений не більше ніж за 72 години.

З метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, постановою Кабінету Міністрів України від 22 березня 2021 р. № 230 внесено зміни до постанови КМУ від 9 грудня 2020 р. № 1236.

Зокрема, відповідно до внесених змін, щоб потрапити в Україну, іноземці, окрім обов’язкового полісу страхування, як це було визначено до цього, повинні мати і негативний результат тестування на COVID-19. Він повинен бути зроблений методом полімеразної ланцюгової реакції, який проведено не більше як за 72 години до перетину державного кордону.

У разі відсутності поліса (свідоцтва, сертифіката) страхування або негативного результату тестування на COVID-19 співробітники ДПСУ відмовлятимуть іноземцям та особам без громадянства у перетині державного кордону.

Варто врахувати, що Постановою чітко визначено категорію осіб, які становлять винятки.

Окрім цього, внесені зміни і щодо перетину контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповані території в Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя та виїзду з них іноземцями та особами без громадянства. Зокрема визначено, що наявність поліса (свідоцтва, сертифіката) страхування не потрібно іноземцям, особам без громадянства, які постійно проживають на території України, працівникам представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні.

Також виключено норму формування Міністерством охорони здоров’я переліку держав із значним поширенням COVID-19, що в свою чергу впливало на самоізоляцію осіб.

В той же час наразі визначено, що з-поміж інших, самоізоляції підлягають громадяни України, які перетинають державний кордон, за винятком деяких категорій, зокрема, й тих, хто мають негативний результат тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції, який проведено не більш як за 48 годин до перетину державного кордону.

Внесено зміни й щодо пропуску через КПВВ осіб, які прибувають з тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя. Зокрема, без самоізоляції будуть пропускатися громадян України, які бажають здійснити вакцинацію від COVID-19 на території, де органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі, за умови пред’явлення запрошення на вакцинацію з унікальним ідентифікатором.

Громадяни України, які підлягають самоізоляції у зв’язку з перетином державного кордону, та особи, які підлягають самоізоляції у зв’язку з перетином контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповані території в Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя та виїзду з них, зобов’язані встановити та активувати мобільний додаток системи “Вдома”. У разі неможливості встановлення мобільного додатка вони підлягають обсервації.

Крім того, змінами закріплені повноваження, що посадові особи Державної прикордонної служби перевіряють встановлення мобільного додатка громадянами.