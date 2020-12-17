В закладах Олександрії впроваджують мобільні бібліотеки

Враховуючи сучасний темп життя Олександрійські бібліотекарі впроваджують в життя проєкт «MINIбібліотечка для вашого сердечка, а ще емоційного та розумового розвантаження».

Повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт Олександрійської міської ради.

В олександрійських закладах нашого міста є, й продовжують з`являтися, полички самообслуговування з сучасною, цікавою, художньою літературою від Олександрійської міської ЦБС.

За допомогою QR-кода на полиці, кожен працівник може взяти або замовити бажану книгу.

Працівники бібліотек дистанційно відстежують наповненість поличок. Попит на різні жанри.

Такі полички з «MINIбібліотечкою» вже є в Управлінні культури і туризму міської ради, Олександрійському міському центрі професійному розвитку педагогічних працівників, ЦНАПі, Телекомпанії «КТМ».

Кожна організація може замовити собі таку послугу. Для цього треба звернутися до найближчої бібліотеки або зателефонувати директору Олександрійської ЦБС – Тетяні Троцюк, тел. 099 764 92 24.