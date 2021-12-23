Вакансії із зарплатою від 15 000 до 19 600 гривень, актуальні на Кіровоградщині

Станом на 23 грудня у базі вакансій Кіровоградського обласного центру зайнятості зареєстровано 1646 вакантних посад.

Роботодавці області пропонують 137 вакансій із заробітною платою від 15 000 до 19 600 гривень спеціалістам таких професій:

• водій автотранспортних засобів – 1 вакансія (15 000 грн);

• водій тролейбуса – 1 вакансія (15 000 грн);

• геолог – 3 вакансії (15 840 – 18 500 грн);

• геофізик – 1 вакансія (18 000 грн);

• гірник очисного забою – 6 вакансій (16 993 – 19 600 грн);

• гірник підземний – 2 вакансії (15 000 грн);

• гірничомонтажник підземний – 2 вакансії (16 782 грн);

• головний бухгалтер – 2 вакансії (17 000 грн);

• дорожньо-колійний робітник – 2 вакансії (15 069 грн);

• електрогазозварник – 6 вакансій (15 477 грн);

• електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах – 1 вакансія (17 000 грн);

• електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування – 12 вакансій (15 477 грн);

• інженер з гірничих робіт – 3 вакансії (15 840 – 17 000 грн);

• кріпильник – 12 вакансій (15 000 – 16 782 грн);

• лікар-анестезіолог – 2 вакансії (15 000 – 17 450 грн);

• лікар-хірург – 2 вакансії (15 825 – 16 000 грн);

• люковий (гірничі роботи) – 5 вакансій (15 069 грн);

• майстер дільниці – 1 вакансія (15 840 грн);

• майстер цеху – 1 вакансія (15 000 грн);

• маркшейдер на підземних роботах – 1 вакансія (17 000 грн);

• машиніст автовишки та автогідропідіймача – 1 вакансія (18 000 грн);

• машиніст бульдозера (гірничі роботи) – 8 вакансій (16 633 грн);

• машиніст екскаватора – 4 вакансії (16 633 грн);

• машиніст електровоза – 10 вакансій (15 069 грн);

• машиніст крана автомобільного – 1 вакансія (15000 грн);

• машиніст підіймача – 2 вакансії (15 000 грн);

• методист – 1 вакансія (15 000 грн);

• мийник-прибиральник рухомого складу – 1 вакансія (15 000 грн);

• начальник відділу – 1 вакансія (15 800 грн);

• начальник дільниці – 1 вакансія (16 580 грн);

• начальник охорони (пожежної, сторожової та ін.) – 1 вакансія (15 000 грн);

• начальник планово-економічного відділу – 1 вакансія (15 000 грн);

• начальник служби – 1 вакансія (15 000 грн);

• оператор із штучного осіменіння тварин та птиці – 1 вакансія (15 000 грн);

• підсобний робітник – 1 вакансія (15 000 грн);

• прохідник – 33 вакансії (17 100 – 19 600 грн);

• роздавальник вибухових матеріалів – 2 вакансії (15 000 грн);

• тракторист (лісозаготівельні роботи) – 1 вакансія (18 000 грн).

Таку заробітну плату вказують роботодавці під час подання вакансій до центрів зайнятості Кіровоградщини. Різниця в зарплатні пояснюється вимогами до кваліфікаційного рівня, категорії працівника, стажу роботи тощо.

Якщо Вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості, районних та міськрайонних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.