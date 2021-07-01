Вакцинація без попереднього запису: в Олександрії відкриється Центр масової вакцинації від COVID-19

Цими вихідними у ПК “Світлопільський” за адресою пр.Соборний, 89 запрацює Центр масової вакцинації від коронавірусу, повідомляє “Голос Громади”.

Кожен громадянин, навіть той, який не зареєстрований до електронної черги, має змогу зробити щеплення вакциною CoronaVac. При собі обов`язково мати паспорт, ІНН та мобільний телефон.

Центр працюватиме щосуботи та щонеділі з 09:00 до 15:00 години. Щеплення проводитиметься у порядку живої черги.

Ревакцинацію можна буде зробити не раніше 21 дня та не пізніше 28 дня з моменту першого введення вакцини й здійснюватиметься за попередніми запрошеннями.

У приміщені ПК, де розташовуватиметься Центр вакцинації, будуть облаштовані місця для сидіння, наявна питна вода.

“Головне не панікувати – щеплення отримають всі охочі, але на це потрібен час. Просимо з терпінням та доброзичливістю ставитись до наших медиків, які тяжко працюють з травня місяця без вихідних на виїздах та у стаціонарних пунктах. Під час відвідування Центру не забувайте дотримуватись карантинних обмежень” – зазначила начальник управління охорони здоров’я Тамара Сакара й додала: “Кожен особисто для себе приймає рішення про вакцинацію, попередньо ознайомившись з інформацією про вакцину та певні наслідки щеплення”.

Слід зазначити, що у перший день роботи такого центру у м.Кропивницьку медики зробили щеплення 340 громадянам.

Нагадаємо, щеплення від коронавірусу проводиться безкоштовно.