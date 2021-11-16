Вакцинованих дітей від коронавірусу на Кіровоградщині більшає

Від коронавірусної інфекції у Кіровоградській області вже щеплено понад 860 дітей віком 12-17 років, більшість дітей отримали першу дозу, менше двохсот отримали другу дозу вакцини Pfizer.

Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на обласний лабцентр.

З наявних вакцин, які використовуються в Україні проти COVID-19 для імунізації дітей віком від 12 років рекомендовано використовувати Comirnaty від Pfizer-BioNTech, враховуючи наявні дані з її безпеки та ефективності.

Вакцинуйте дітей та захистіть їх від розвитку ускладнень в період пандемії!