Варіанти комбінування різних вакцин проти COVID-19 (СХЕМА)

В Україні, як і в багатьох інших країнах, дозволено в певних випадках комбінувати різні вакцини проти COVID-19, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на МОЗ.
Звичайно, найкраще використовувати одну й ту саму вакцину як для першого, так і для другого щеплення. Втім, якщо та сама вакцина недоступна або на першу дозу сталася важка реакція, можна щепитися за такою схемою:
- 1-ша доза – AstraZeneca, 2-га – Moderna чи Comirnaty через 28 днів
- 1-ша доза – Comirnaty чи Moderna, 2-га – Moderna чи Comirnaty через 28 днів
Нагадаємо, що усі вакцини AstraZeneca різних виробників (Covishield, AstraZeneca-SKBio, Vaxzevria) мають однаковий склад та технологію виробництва і тому є взаємозамінними.
Наведені схеми комбінування різних вакцин були добре досліджені та визнані безпечними та ефективними.