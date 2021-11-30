Варіанти комбінування різних вакцин проти COVID-19 (СХЕМА)

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В Україні, як і в багатьох інших країнах, дозволено в певних випадках комбінувати різні вакцини проти COVID-19, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на МОЗ.
Звичайно, найкраще використовувати одну й ту саму вакцину як для першого, так і для другого щеплення. Втім, якщо та сама вакцина недоступна або на першу дозу сталася важка реакція, можна щепитися за такою схемою:
  •  1-ша доза – AstraZeneca, 2-га – Moderna чи Comirnaty через 28 днів
  •  1-ша доза – Comirnaty чи Moderna, 2-га – Moderna чи Comirnaty через 28 днів
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Нагадаємо, що усі вакцини AstraZeneca різних виробників (Covishield, AstraZeneca-SKBio, Vaxzevria) мають однаковий склад та технологію виробництва і тому є взаємозамінними.

Наведені схеми комбінування різних вакцин були добре досліджені та визнані безпечними та ефективними.

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