Варіанти комбінування різних вакцин проти COVID-19 (СХЕМА)

В Україні, як і в багатьох інших країнах, дозволено в певних випадках комбінувати різні вакцини проти COVID-19, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на МОЗ.

Звичайно, найкраще використовувати одну й ту саму вакцину як для першого, так і для другого щеплення. Втім, якщо та сама вакцина недоступна або на першу дозу сталася важка реакція, можна щепитися за такою схемою: