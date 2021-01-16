“Ваш голос зараховано”, – у мережі запустили фейкове голосування щодо нових тарифів

Тема ціни на газ добряче сколихнула українців. Щоб підлити «масло у вогонь» масово у різних месенджерах запустили фейкову розсилку. Повідомляє «Голос Громади».

Суть фейку наступна. Вам може бути надіслане таке повідомлення: «Наберите 0800302299. Это голосование против повышения цен на газ. Вам скажут, ваш голос зараховано. Сообщите всем, это сейчас.»

Чому інформації, яку розсилають у месенджерах, вірити не можна? Давайте спробуємо відповісти на кілька питань:

1. Хто автор? Невідомо.

2. Яке джерело інформації? Невідомо.

3. Звідки вона виникла? Невідомо.

4. Коли вона виникла? Невідомо.

5. Де ще можна перевірити інформацію? Ніде.

6. Хто зафіксує ваш голос? Куди ви дзвоните? Невідомо.

7. В очі кидається те, що текст викладено російською мовою.

Якщо ви наберете цей номер, вам дійсно скажуть, що ваш голос враховано. Але не скажуть, за що саме враховано ваш голос. Зазначимо, що недійсна й не підтверджена реклама спрацювала лише на емоційному фоні й на сайтах урядових структур немає цієї гарячої лінії.