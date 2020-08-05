ВАТ “Кіровоградгаз” змінив реквізити банку

ВАТ «Кіровоградгаз» попереджає мешканців області про зміни реквізитів банку для оплати послуг розподілу природного газу, інформує «Голос Громади».

Нові реквізити для побутових споживачів (населення):

ВАТ “Кіровоградгаз” ЄДРПОУ 03365222

ІВАN: UА483808050000000026004521992 в АТ “Райффайзен Банк Аваль”

Нові реквізити для споживачів, що не є побутовими (юридичні особи):

ВАТ “Кіровоградгаз” ЄДРПОУ 03365222

ІВАN: UА083808050000000026006693475 в АТ “Райффайзен Банк Аваль”

Також, з 01 липня 2020 року змінено тариф на послуги розподілу природного газу. Відповідно постанови НКРЕКП від 24.06.2020 року за № 1164 “Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 24.12.2019 року № 3026” для ВАТ “Кіровоградгаз” встановлено тариф у розмірі 1,044 грн. (з ПДВ) за 1 куб.м, замовленої потужності.

22.07.2020 Нафтогаз встановив оптову ціну газу на липень 2020 року, яка була розрахована за методикою, що відповідає постанові КМ України №17 від 24.01.2020, і склала 2,29753 грн./м³ (без ПДВ). Відповідно, для кінцевих споживачів, з урахуванням ПДВ, націнки газзбутів і Укртрансгазу, вона складе 2,97495 грн./м³