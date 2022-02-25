ВАЖЛИВО ТА ТЕРМІНОВО!

Вчора в соцмережах та деяких ЗМІ поширювалися ФЕЙКИ про те, що у 23.30 нібито треба вимкнути всі прилади та до нуля знизити споживання в оселях, повідомляє «Голос Громади» за інформацією офіційного ЗМІ – суспільного мовника України. Причина – начебто через підключення нашої енергомережі до європейської системи.

З цього приводу НЕК “Укренерго” – NPC Ukrenergo офіційно заявило:

«САМЕ ТАК ПРАЦЮЄ ВОРОГ! ТАКІ ЗАКЛИКИ СПРЯМОВАНІ ВИКЛЮЧНО НА ТЕ, ЩОБ ЗАВДАТИ УДАРУ ПО УКРАЇНСЬКІЙ ЕНЕРГОСИСТЕМІ. УКРЕНЕРГО ОФІЦІЙНО СПРОСТОВУЄ ЦЮ ІНФОРМАЦІЮ ТА ЗАЯВЛЯЄ, ЩО ЕНЕРГОСИСТЕМА ПРАЦЮЄ В НОРМАЛЬНОМУ РЕЖИМІ І БУДЕ ПРАЦЮВАТИ. НІЧОГО ВИМИКАТИ НЕ ПОТРІБНО І НІХТО НІКУДИ НЕ ПІДКЛЮЧАЄТЬСЯ ВНОЧІ!

СПОЖИВАЙТЕ ВІДПОВІДАЛЬНО ТА НЕ ВЕДІТЬСЯ НА ПРОВОКАЦІЇ ВОРОГА. Репост вітається. СЛАВА УКРАЇНІ!» – йдеться у повідомленні Національної енергетичної компанії.