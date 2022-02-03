Вчора стався страшний вибух у Кропивницькому (ФОТО)

У багатоповерхівці на вулиці Попова, 24 у м. Кропивницькому вибухнув побутовий газ. Внаслідок цього одна людина загинула, є потерпілі від опіків, а також значні руйнування житлового будинку, повідомляє «Голос Громади» за інформацією ряду ЗМІ.

Трагедія, про яку вчора у своїх новинах повідомили всі центральні українські телеканали, сталась у квартирі на другому поверсі житлового будинку.

Внаслідок події загинув чоловік (ймовірно власник квартири, де стався вибух), його рятувальники знайшли мертвим під завалами, троє людей травмувалися – це дорослий (робітник газової служби, який на той час саме працював у будинку) та двоє дітей 8 та 13 років. Слюсар на той час встановлював газовий лічильник в одній з квартир поверхами вище від зруйнованої. Квартира, у якій стався вибух, була обладнана автономним газовим опаленням; це обладнання ймовірно й стало причиною вибуху.

Травмовані діти потрапили у відділення реанімації дитячої обласної лікарні. Як зазначили лікарі, дівчинка 13-ти років отримала опіки до 20 відсотків площі тіла, вона у свідомості, проявів глибокого шоку опікового не було. Її повезли в опіковий центр. У восьмирічної дівчинки опіки 30 відсотків. Стан її важкий, медикам його вдалося стабілізувати. У дітей опіки обличчя, шиї, спини, рук, ніг.

Через вибух вибиті вікна у 74 квартирах. Ушкоджень зазнали помешкання у п’яти дев’ятиповерхівках, зруйнувалась перегородка між двома квартирами, з будівлі евакуювали 27 людей.

Біля будинку, де сталась пожежа, чергують поліцейські, щоб забезпечувати збереження майна людей від мародерства, допоки це буде необхідно.

У будинку 142 квартири, зареєстровані 364 людини, розповів ЗМІ заступник міського голови Олександр Мосін. “Відселимо цей під’їзд повністю. Комунікації будуть відключені, газ відключений, електроенергія відключена, водопостачання перевірять і теплопостачання в тому числі, якщо воно зруйноване, то повинно бути відключене”.

Людей з квартир, які зруйновані від вибуху, відселять у готель “Турист”, сказав міський голова Андрій Райкович. “Управління торгівлі забезпечить харчування”.

Повідомлення про цю пожежу, що сталася внаслідок вибуху газу, рятувальники отримали о 15:59. О 17:03 пожежу загасили. Працювали 28 рятувальників, задіяли сім машин.