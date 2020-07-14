Вчора в Приютівці лютувала пожежа

Вчора, 13 липня, рятувальники 2-го Державного пожежно-рятувального загону м. Олександрія виїжджали на виклик про пожежу у с.Приютівка Олександрійського району.
Повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт ДСНС у Кіровоградській області.
Прибувши на вул. Центральну було встановлено, що горить 200 кг сіна, 180 м² покрівлі та 50 м² перекриття господарчої споруди спільного користування мешканців будинку.
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Близько 30 хвилин пожежники боролися зі стихією вогню. Травмованих не виявлено. Причини пожеж встановлюються.