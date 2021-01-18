Вчителі Кіровоградщини початкових класів зможуть отримати 20% надбавки, успішно склавши сертифікацію

Від сьогодні, стартувала реєстрація всіх бажаючих вчителів початкових класів для участі у зовнішньому оцінюванні професійних компетентностей. За результатами вчителі, які успішно пройшли сертифікацію, отримають 20% надбавку до заробітної плати. Повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт Державної служби якості освіти України

Сертифікація педагогічних працівників – пілотний проєкт, який складається з трьох етапів.

З Кіровоградщини можуть взяти участь у сертифікації 54 вчителі. Загалом цього річ участь у сертифікації зможуть взяти не більше 2000 педагогів по країні.

Сертифікація добровільна, педагогічний працівник може відмовитися від участі в ній на будь-якому етапі.

Реєстрація триватиме до 31 січня 2021 року включно. А вже 27 лютого відбудеться незалежне тестування учасників сертифікації.

Успішне проходження сертифікації зараховується як проходження чергової/позачергової атестації педагогічним працівником і є підставою для присвоєння йому відповідної кваліфікаційної категорії та педагогічного звання.