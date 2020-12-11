Вчителів Олександрії додатково профінансують через збільшення навантаження

Останнім часом, у школах Кіровоградщини спостерігається збільшення кількості учнів у класах, а й відповідно зросло навантаження на освітян. Інформує “Голос Громади” посилаючись на сайт Кіровоградської ОДА.

Відтак, виникає додаткова потреба в коштах освітньої субвенції. Уряд вже погодив перерозподіл фінансів на заробітну плату педагогам Кропивницького й Олександрії, Компаніївської ОТГ і Світловодського району.

До перерозподілу коштів території отримають 10 мільйонів 100 тисяч гривень.

«Кропивницькому передбачено 4 мільйони, Олександрії – 1,9 мільйона гривень, Компаніївській селищній об’єднаній територіальній громаді – 800 тисяч і 3,4 мільйона гривень – освітянам Світловодського району» – повідомила заступниця директора департаменту освіти і науки ОДА Ельза Лещенко.