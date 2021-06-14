Вчителям та школярам Олександрійщини пропонують спробувати свої сили в освітньому конкурсі

Про це повідомляється на сайті Олександрійської міської ради, інформує “Голос Громади” .

За фінансування компанії ДТЕК Всеукраїнська благодійна організація «Інститут місцевого розвитку» оголошує конкурс проєктних пропозицій з підвищення енергоефективності, впровадження відновлюваних та альтернативних джерел енергії та/або поліпшення комфорту перебування у закладі освіти. Цього року грантова допомога становить до 50 000 грн. у рамках першої хвилі конкурсу та до 150 000 грн. для кожного переможця другого етапу.

Перший етап конкурсу триватиме з 20 травня по 20 липня. Читайте також: В Олександрії заплановано проведення громадських слухань

Для участі необхідно:

 зареєструвати заклад освіти у проєкті: http://energyschool.org.ua/

 обрати освітній курс на 2021/2022 навчальний рік та заповнити онлайн-форму;

 підготувати та надіслати на email: konkurs@mdi.org.ua заявку з описом основної ідеї проєктної пропозиції;

 опрацювати матеріали навчального вебінару та взяти участь у ZOOM-конференції, під час якої технічний експерт проєкту ДТЕК надасть консультації щодо висвітлених у матеріалах вебінару питань (дати конференцій будуть оголошені на сайті проєку).

Детальніше про умови участі та критерії оцінювання робіт написано тут: https://docs.google.com/…/1NgqRmhV99bhdcshdcKUD9jN…/edit