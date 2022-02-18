Вдаримо автопробігом… (на підборах)

Провести в Олександрії мирне зібрання, зорієнтоване виключно на жіночий склад (тобто його учасниць), дозволила міська влада на початку березня, повідомляє «Голос Громади».

Захід під назвою «Другий жіночий автопробіг «На підборах за кермом» його організатори вирішили провести в Олександрії 6 березня об 11-й годині. Маршрут організаторам виконком Олександрійської міської ради також погодив: старт заплановано від майданчика біля КСК «Ніка», далі – вул.Першотравнева – пр.Соборний – площа Соборна – площа Покровська – майданчик КСК «Ніка». Як заявляють організатори пробігу, «орієнтовна кількість учасників – 40 автомобілів».

(ПРОСТО ДО СЛОВА. У багатьох європейських країнах, у тому числі у Великобританії, Німеччині та Італії, передбачені серйозні штрафи за водіння автомобіля в неналежному взутті. Отож якщо ви плануєте в осяжному майбутньому вирушить до Франції або Іспанії і пересуватися там на автомобілі, не забудьте відразу покласти в багажник «змінку». За керування машиною у «незручному взутті» доведеться віддати 90 євро французьким поліцейським, в той час як іспанські витягнуть з гаманця порушника (порушниці) вже 200 Є. Згідно з результатами дослідження компанії Ford, невідповідне взуття збільшує загальний час гальмування в середньому на 0,13 секунди. Тобто при швидкості 95 км/год гальмівний шлях подовжиться на 3,5 метра. А перекидання ступні з педалі газу на педаль гальма в такому взутті вийде в два рази повільнішим, ніж у зручному. Автоксперти, наприклад, не радять сідати за кермо в чоботях і гірських черевиках на товстій підошві.

Підводячи підсумок, так званий «Королівський автомобільний клуб» рекомендує вибирати легке взуття з нековзною підошвою не товщою 10 мм, яка не обмежує рух гомілковостопного суглоба, не спадає з ноги і не зачіпає сусідні педалі, підлогу тощо».