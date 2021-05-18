Вдягни вишиванку, Олександрія моя! У місті відзначать День вишиванки тематичним заходом

Цього року Всеукраїнське свято День вишиванки припадає на 20 травня. Це свято спорідненості зі своїм народом, українськими традиціями і, в решті решт, це святково та дуже гарно.

У День вишиванки у центрі міста (біля кінотеатру) для олександрійців відбудеться тематичний захід під назвою “Народженні у вишиванках”. Початок о 17:30, повідомляє “Голос Громади”.

Одягни вишиванку де б ти не був… прикрась цей день, вислови любов до своєї Батьківщини та гордість, що Ти Українець!

Для довідки. Дата проведення Всеукраїнського свята День вишиванки — щороку в третій четвер травня (будній день). Свято є самобутнім і самодостатнім, не прив’язане до жодного державного чи релігійного.