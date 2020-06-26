Вебінар для безробітних Олександрійщини: інформативно, зручно, доступно

В умовах карантину фахівці Олександрійського міськрайонного центру зайнятості організовують інформування громадян засобами онлайн-зв’язку, повідомляє “Голос Громади”.

Адже вебінари – популярна та безпечна форма інформування клієнтів служби зайнятості під час карантину. Мережевий характер навчання дозволяє вести заняття віддалено – це головний плюс вебінару, оскільки виникає можливість не лише заощадити час безробітних громадян, але і подбати про безпеку, здоров’я учасників заходу. Також вебінари максимально наближені до безпосередньої взаємодії, адже дозволяють вести діалог з безробітними в режимі реального часу.

Так, нещодавно для безробітних Олександрійщини було проведено вебінар «Підготовка до співбесіди з роботодавцем». Під час віртуальної розмови фахівець ознайомила слухачів з основними правилами підготовки до співбесіди та ділового спілкування, розглянула питання, які обговорюються з роботодавцем та зупинилася на секретах вдалої співбесіди з роботодавцем.

Безробітні були ознайомлені з електронними сервісами державної служби зайнятості та отримали роз’яснення щодо їх використання.

Окрему увагу фахівець звернула на різноманітні безкоштовні освітні платформи, серед яких: Освітній портал Державної служби зайнятості, «Дія. Цифрова освіта», Prometeus, Coursera та інші.

Як зазвичай, наприкінці кожного онлайн-семінару фахівці центру зайнятості надали роз’яснення з питань, які слухачі поставили у чаті або особисто.