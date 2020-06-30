Вебінари для безробітніх Олександріїщини: інформативно, зручно, доступно

В умовах карантину фахівці Олександрійського міськрайонного центру зайнятості організовують інформування громадян засобами онлайн-зв’язку, повідомляє “Голос Громади”.

Адже вебінари – популярна та безпечна форма інформування клієнтів служби зайнятості під час карантину. Мережевий характер навчання дозволяє вести заняття віддалено. Це є головним плюсом вебінару, оскільки дозволяє не лише заощадити час безробітних громадян, але і дбає про безпеку, здоров’я та підвищує обізнаність з питань праці. Також такі заняття максимально наближені до безпосередньої взаємодії, бо дозволяють вести діалог з безробітними у режимі реального часу.

Так, нещодавно, було проведено вебінар на тему: «Підготовка до співбесіди з роботодавцем». Під час віртуальної розмови фахівець ознайомила слухачів з основними правиламипідготовки доспівбесіди та ділового спілкування, розглянула питання, які обговорюються з роботодавцем та зупинилася на секретах вдалої співбесіди з роботодавцем.

Також на подібних заходах безробітним презентуються електронні сервіси державної служби зайнятості та надаються роз’яснення щодо їх використання, демонструючи роботу з сайтом Державної служби зайнятості на моніторі.

Окрему увагу фахівець звернула на різноманітні безкоштовні освітні платформи, серед яких: «Освітній портал Державної служби зайнятості», «Дія. Цифрова освіта», «Прометеус», «Coursera» та інші.

Як зазвичай, наприкінці кожного онлайн-семінару фахівці центру зайнятості надають роз’яснення з питань, які слухачі поставили в чаті або особисто. І цей вебінар проходив у режимі активного спілкування.