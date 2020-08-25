Велосипедистам Кіровоградщини хочуть запровадити права

В Україні хочуть переписати правила дорожнього руху й при цьому запровадити велосипедистам наявність водійського посвідчення, повідомляє «Голос Громади».

Введення посвідчень для власників двоколісних планують зробити безкоштовним. Крім того, за водіння у стані алкогольного сп’яніння також позбавлятимуть прав та можливості керування.

Таке нововведення дасть можливість зменшити чисельність смертей та аварій на дорогах.