Велике крадівництво на ремонтах доріг Кіровоградщини: на корупційній схемі відмили понад десяти мільйонів

Прокуратура Кіровоградщини викрила злочину схему з розкрадання бюджетних коштів під час здійснення ремонту доріг області, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт Прокуратури у Кіровоградській області.

За матеріалами слідства, посадові особи державного підприємства автомобільних доріг та керівники підрядних організацій здійснювали розкрадання бюджетних коштів шляхом підробки документів та завищення фактичної вартості проведених робіт, проведення робіт з невідповідністю проєктно-кошторисної документації та не у відповідності до державних будівельних норм. Наразі слідством встановлено, що сума завданих державі збитків становить понад 10 мільйонів гривень.

Слідство триває.