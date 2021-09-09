Верховна Рада дозволила «віртуальні гроші». Чи врятує це українську економіку?

Верховна Рада України ухвалила на засіданні вчора, 8 вересня, законопроєкт №3637 про віртуальні активи в другому читанні. Цей нормативний акт підтримали 276 народних депутатів за мінімальної необхідної кількості 226 законодавців, повідомляє «Голос Громади» за інформацією ряду українських та міжнародних медіа-ресурсів.

«За даними віцепрем’єра, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, повідомляє «Дойче велле», нині щоденний обіг віртуальних активів в Україні становить один мільярд гривень, але цей ринок перебуває в тіні. Про це урядовець розповів у своєму Telegram-каналі.

Через це міжнародні біржі не можуть заходити в Україну. З жодної операції з віртуальними активами не платяться податки, пояснив Федоров. “Завдяки ухваленому закону це врегулюється. Буде створено вигідні умови, які дадуть змогу компаніям реєструватися в Україні, а не за кордоном. Бюджет отримуватиме податки, а підприємці відчуватимуть себе захищеними. Загалом кілька країн у світі легалізували криптоактиви – Німеччина, Люксембург, Сінгапур. Україна буде однією з них”, – наголосив він.

Водночас голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев наголосив на необхідності подальшого внесення змін до українського законодавства через цей закон.

“Тепер віртуальні активи стали об’єктом цивільних прав, об’єктом цивільного обігу. Однак попереду багато роботи. Протягом року ми маємо внести зміни до Цивільного кодексу і, звісно, до кодексу податкового, розробити підзаконні акти”, – прокоментував Гетманцев, цитує інформагенція “Інтерфакс-Україна”. За іншими даними, повністю у законодавчому полі криптовалюта запрацює в Україні не раніше січня 2022 року.

За закон про віртуальну валюту проголосували 276 депутатів, інша (менша) частина їх вважає, що таке нововведення не потрібне: криптовалюта не підкріплена ніяким національним матеріальним продуктом, а тому користі від неї – ніякої. Ще дехто з нардепів вважають, що введення закону – це лише спроба держави взяти під свої управління та контроль обіг віртуальної валюти і не більше того.

Наразі біткоїн (bitcoin – можливі правописи: бітокоін, біткойн) найпопулярніша в світі криптовалюта. Вона не має купюр, її неможливо взяти в руки, оскільки вона повністю базується на криптографічних методах. Її найважливіший принцип – повна децентралізація, у неї нема центрального адміністратора, вона непідвладна фінансовим регуляторам та банкам. Цим біткоїн радикально різниться від будь-якої платіжної одиниці в світі.