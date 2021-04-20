Весняно-польові роботи: на Кіровоградщині потрібні фахівці аграрної сфери

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За інформацією обласного центру зайнятості на Кіровоградщині не вистачає професійних агрономів.

З метою здійснення організаційно-технологічного керівництва у галузі рослинництва, роботодавці області потребують 5 працівників за професією агронома.

Актуальними вакансії для агрономів є у таких районах Кіровоградської області:

Благовіщенський – 1 вакансія (заробітна плата: 8000 грн);

Долинський – 3 вакансії (заробітна плата: 6000 та 8000 грн);

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Новгородківський – 1 вакансія (заробітна плата: 6000 грн. Працівник забезпечується харчуванням).

Різниця у зарплатні пояснюється вимогами до кваліфікаційного рівня працівника та специфікою виконуваних на агропідприємствах робіт.

Також, з метою організації безперебійної роботи компанії агротехніки та проведення роботи з впровадження і освоєння наукового обґрунтованої системи землеробства та подальшої інтенсифікації рослинництва, одне з агропідприємств Новгородківщини запрошує на роботу агротехніка. Заробітна плата: 6000 грн. Крім того, роботодавець забезпечує працівників харчуванням.

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Якщо Вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до Благовіщенської, Долинської та Новгородківської районних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.

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