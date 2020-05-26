Вхід до вебпорталу Пенсійного фонду України за допомогою банківської картки або смартфону – це просто

Доступ до електронних послуг Пенсійного фонду України став ще простішим. Відтепер отримати повний перелік послуг, що надає вебпортал можливо без реєстрації, просто здійснивши вхід до особистого кабінету через Інтегровану систему електронної ідентифікації GOV ID.

Авторизацію за GOV ID можливо здійснити, як на сайті порталу електронних послуг ПФУ (http://portal.pfu.gov.ua), так і в мобільному додатку.

Система GOV ID об’єднує в собі ідентифікацію за допомогою мобільного оператора (MobileID), або за допомогою банку (BankID).

MobileID – послуга електронної ідентифікації та кваліфікованого електронного підпису, за допомогою якої можна авторизуватися на електронних ресурсах та створювати електронні документи. При цьому електронний підпис записується безпосередньо на SIM-карту. Для підключення послуги потрібно звернутись до сервісного центру мобільного оператора.

BankID – спосіб електронної автентифікації громадян за допомогою їхніх даних у банку, де вони обслуговуються. Цей сервіс дозволяє онлайн, без необхідності особистого візиту, підтвердити особистість людини.

Для здійснення входу до особистого кабінету вебпорталу за GOV ID необхідно у переліку способів авторизації обрати пункт меню «Увійти за GOV ID». Після цього відбудеться перенаправлення до Інтегрованої системи електронної ідентифікації. Далі необхідно обрати спосіб авторизації (MobileID чи BankID).

Якщо вхід здійснюється з використанням MobileID – необхідно обрати оператора зв’язку, за допомогою якого буде проведено авторизацію.Для входу через BankID – необхідно обрати пункт «НБУ», а далі – банк, в якому обслуговується особа. Після цього відбувається переадресація на сайт обраного банку для проходження авторизації.

В залежності від обраного оператора мобільного зв’язку або банку, буде проведена процедура ідентифікації, яка може відрізнятись через відмінності програмного забезпечення, що використовується надавачем послуги.