Від COVID-19 помер неповнолітній мешканець Кіровоградщини + понад 140 нових інфікувань

За минулу добу у Кіровоградській області підтвердили ще 141 випадок виявлення хвороби на коронавірус, повідомляє “Голос Громади”.
Випадки COVID-19 зареєстрували:
сімдесят дев’ять у м. Кропивницькому;
вісім у м. Олександрія;
одинадцять у Маловисківському районі;
сім у Новомиргородському районі;
шість у Кропивницькому районі;
п’ять у Новоукраїнському районі;
чотири у Гайворонському районі;
чотири у Долинському районі;
три у м. Знам’янка;
два у Знам’янському районі;
три у Благовіщенському районі;
два у Добровеличківському районі;
два у Новоархангельському районі;
два у Новгородківському районі;
один в Олександрівському районі;
один у м. Світловодськ;
один у Петрівському районі.
Зокрема, 146 мешканців одужали від коронавірусу: 72 жителів обласного центру, 6 в Кропивницькому районі та стільки ж у Вільшанському та Долинському районах, 3 з м. Олександрія, 22 жителів з Новомиргородського району, 9 в м. Знам’янка, по 2 жителів в Знам’янському, Новоукраїнському та Гайворонському районах, 4 з Олександрівського району та стільки ж з Новоархангельського району, 3 в Новомиргородському районі, а також по 1 жителю з Бобринецького, Світловодського, Компаніївського, Маловисківського та Новгородківського районів.
Також 2 осіб померло, серед яких 17-річний підліток з м. Кропивницький. Юнак помер від ускладнень, спричинених тяжким орфанним (генетичним) захворюванням. Зокрема, смерть настигла й 72-річного чоловіка з м. Кропивницький.