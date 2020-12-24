Від COVID-19 помер неповнолітній мешканець Кіровоградщини + понад 140 нових інфікувань

За минулу добу у Кіровоградській області підтвердили ще 141 випадок виявлення хвороби на коронавірус, повідомляє “Голос Громади”.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

сімдесят дев’ять у м. Кропивницькому;

вісім у м. Олександрія;

одинадцять у Маловисківському районі;

сім у Новомиргородському районі;

шість у Кропивницькому районі;

п’ять у Новоукраїнському районі;

чотири у Гайворонському районі;

чотири у Долинському районі;

три у м. Знам’янка;

два у Знам’янському районі;

три у Благовіщенському районі;

два у Добровеличківському районі;

два у Новоархангельському районі;

два у Новгородківському районі;

один в Олександрівському районі;

один у м. Світловодськ;

один у Петрівському районі.

Зокрема, 146 мешканців одужали від коронавірусу: 72 жителів обласного центру, 6 в Кропивницькому районі та стільки ж у Вільшанському та Долинському районах, 3 з м. Олександрія, 22 жителів з Новомиргородського району, 9 в м. Знам’янка, по 2 жителів в Знам’янському, Новоукраїнському та Гайворонському районах, 4 з Олександрівського району та стільки ж з Новоархангельського району, 3 в Новомиргородському районі, а також по 1 жителю з Бобринецького, Світловодського, Компаніївського, Маловисківського та Новгородківського районів.

Також 2 осіб померло, серед яких 17-річний підліток з м. Кропивницький. Юнак помер від ускладнень, спричинених тяжким орфанним (генетичним) захворюванням. Зокрема, смерть настигла й 72-річного чоловіка з м. Кропивницький.