Від кібератаки 14 січня постраждали 22 державних органи. Що наразі відомо?

На сьогодні встановлено, що від масованої кібератаки, яка почалася у ніч з 13-го на 14 січня, постраждали 22 сайти органів державної влади. Шести сайтам було завдано значної шкоди, 70 – відключено за вказівкою Держспецзв’язку та Служби безпеки України. Повідомляє “Голос Громади” з посиланням на інформацію Держспецзв’язку.

За три дні роботи спеціалістів була відновлена інфраструктура, а проведений аналіз засвідчив, що чутлива інформація не була втрачена.

“Всі вебсайти постраждалих державних установ були побудовані на системі управління контентом OctoberCMS. Практично всі серед них – розроблені однією приватною компанією. Таким чином зараз відпрацьовується версія щодо комбінації трьох векторів атаки: supply chain attack, або атака на ланцюжок поставок, а також експлуатація двох вразливостей – OctoberCMS та Log4j” – йдеться у тексті повідомлення.

Застосована зловмисниками атака дала змогу змінити головні сторінки вебсайтів, а доступ до всього іншого – заблокувати.

Наявні дані свідчать, що кібератака була заздалегідь ретельно підготовлена і проведена на високому операційному рівні та здійснювалася скоординовано групою хакерів. Крім того, отримана атрибуція вказує на причетність до атаки російських хакерських угруповань. При цьому атака мала як кібер-, так і інформаційну деструктивну складову. На сьогодні активно поширюється інформація щодо витоку персональних даних громадян, яка не підтверджена основними суб’єктами забезпечення кібербезпеки. Перевірки тривають.