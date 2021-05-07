Скільки дітей в Олександрії хворіють на коронавірус

За минулу добу в Олександрії не виявлено жодного хворого на COVID-19, повідомляє “Голос Громади”.

Станом на 7 травня в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 370 хворих на коронавірусну інфекцію, в тому числі 10 дітей:

– 46 хворих в інфекційному відділенні центральної міської лікарні, в тому числі 1 дитина, на ШВЛ – 3, з Петрівської громади – 8 хворих, з Пантаївської – 2, з Приютівської – 2, зі Світловодської – 10, з Новопразької – 2, з Онуфріївської – 1, з Попельнастівської – 1;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 324 хворих, в тому числі 9 дітей.

Усього станом на 7 травня хворих на пневмонію – 381 особа, в тому числі 32 дитини.

У дитячій міській лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 69 дітей, з них 28 хворих на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 48 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 4.

У районній міській лікарні – 28 хворих на пневмонію, в тому числі 2 дітей, на апаратах ШВЛ – 0.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів перебуває 275 хворих, в тому числі 2 дітей.