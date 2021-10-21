Від сьогодні «антивакциністи» матимуть великі проблеми з поїздками усіма видами пасажирського транспорту

Як повідомляв раніше «Голос Громади» з посиланням на постанову №1236 Уряду України, з 21 жовтня міжрегіональні пасажироперевезення усіма видами транспорту у регіонах із «жовтим», «помаранчевим» та «червоним» рівнями епідемічної небезпеки стануть неможливими без наявності у пасажирів і водіїв установлених цією ж постановою документів.

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову №1236 на своєму позачерговому засіданні 11 жовтня. Згідно з нею, всі міжрегіональні пасажирські перевезення будуть дозволені лише за умови наявності у всіх водіїв автотранспорту, екіпажів авіатранспорту та пасажирів одного з документів:

– документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації або документа, що підтверджує отримання однієї дози дводозної вакцини для регіонів «жовтого» рівня епідемічної небезпеки;

– міжнародного, внутрішнього сертифіката або іноземного сертифіката, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією дозою однодозної вакцини чи двома дозами дводозної вакцини, дозволених ВООЗ для використання в надзвичайних ситуаціях, негативний результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції або одужання особи від зазначеної хвороби, чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія);

– негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР або експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2, який чинний 72 години.

Нові правила стосуються як регулярних, так і нерегулярних перевезень пасажирів. Йдеться про автомобільний транспорт на автобусних маршрутах, авіаційний та залізничний транспорт міжобласного сполучення. Ці правила не будуть застосовуватись до міських та внутрішньообласних перевезень.

Відповідальність за наявність зазначених документів у всіх водіїв, членів авіаекіпажу та пасажирів будуть нести їхні офіційні перевізники.

Варто також зазначити, що за даними НСЗУ, епідситуація стосовно COVID-19 останнім часом стрімко погіршується, до червоної зони потрапляють дедалі більше областей України.