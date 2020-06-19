Від сьогодні до міського пляжу Олександрії людей доставлятиме спецрейс (ГРАФІК)

З 19 червня в Олександрії пустили спеціальний маршрут за номером 19, який доставлятиме мешканців на байдаківський пляж та у зворотному напрямку.

Повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт Олександрійської міськради.

Автобус на пляж курсуватиме щодня крім понеділка та вівторка.

Маршрути на пляж:

Маршрут № 3.

Час відправлення від зупинки «З/вокзал»:

Графік руху № 1: 05-20 ( по пр-ту Соборному); 06-40; 08-10; 11-05; 12-35; 14-05; 15-30; 17-00;

Графік руху № 2: 06-00; 07-20; 08-40; 10-05; 11-35; 16-15*;

Графік руху № 3: 13-30*; 14-55*; 16-40*.

Маршрут № 4.

Час відправлення від зупинки «З/вокзал»:

Графік руху № 1: 06-20; 07-40; 09-05; 10-35; 12-05; 15-10; 16-30; 17-50.

Маршрут № 18.

Час відправлення від зупинки «Пролісок»:

Графік руху № 18: від з/ вокзалу 06-20; від Проліску: 07-47; 09-40; 11-10; 14-10; 16-00; 18-00;

Графік руху № 18/1: від з/вокзалу: 05-45*; від Проліску: 07-03*; 08-40*; 12-10*; 15-05*; 16-55*.

Маршрут № 19 (крім понеділка та вівторка). Зупинки: «пл. Покровська», «пр. Соборний», «школа № 9», «ім. Гагаріна», «Райпобуткомбінат», «Комунальний пляж».

Час відправлення від зупинки «пл. Покровська»: 10-00; 14-30; 17-30.

Маршрути з пляжу в напрямку міста:

Маршрут № 2.

Час відправлення від зупинки «Прохолодна»:

Графік руху № 1: 07-25; 08-45; 10-20; 13-05; 14-35; 16-15; 17-35*; 19-05; 20-45;

Графік руху № 2: 06-55*; 08-05; 09-35; 11-05; 12-35; 16-45; 17-55; 20-05.

Маршрут № 18.

Час відправлення від зупинки «РБУ» (Прохолодна):

Графік руху № 18: 07-10; 08-45; 10-40; 12-10; 15-10; 17-10; 18-50;

Графік руху № 18/1: 06-35*; 08-05*; 09-40*; 13-15*; 16-10*; 17-40*.

Маршрут № 19 (крім понеділка та вівторка). Зупинки: «Комунальний пляж», «Райпобуткомбінат», «пр. Соборний», «пл. Покровська».

Час відправлення від зупинки «Комунальний пляж»: 11-30; 15-30; 18-30.

*- рейси у всі дні, крім вихідних та святкових.