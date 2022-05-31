Від сьогодні рух автобуса “Олександрія-Протопопівка” здійснюватиметься по-новому!

Доводимо до відома жителів Приютівської територіальної громади про зміну графіку курсування автобуса за маршрутом “Олександрія – Протопопівка”, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на інформацію керівництва громади.
Тож, від сьогодні, 31 травня, рух вищезазначеного автобуса буде здійснюватися за новим графіком.
Робочі дні:
06:30 – 07:05
07:00 – 07-35
07:40 – 08:30
09:10 – 10:00
09:50 – 10:30
11:10 – 11:50
11:50 – 12:25
13:00 – 13:40
14:20 – 15:00
15:50 – 16:40
17:15 – 17:55
18:30 – 19:00
Вихідні та святкові дні:
07:00 – 07:35
08:30 – 09:10
09:50 – 10:30
11:50 – 12:25
13:00 – 13:40
14:20 – 15:00
15:50 – 16:40