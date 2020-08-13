Від сьогодні стартує вступна кампанія до ВНЗ Кіровоградщини

Цьогоріч, через коронавірус, вступна кампанія до закладів вищої освіти розпочалася із затримкою стартувала з затримкою, повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт Кіровоградської ОДА.
Наразі в області триває вступна кампанія за освітнім рівнем «бакалавр». Черговий етап – прийом заяв від абітурієнтів із 13 по 22 серпня в електронній формі.
Під час подання електронної заяви вступник має зазначити таку інформацію:
• адресу електронної пошти;
• номер, пін-код та рік отримання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (у випадку наявності сертифікатів ЗНО різних років вказується будь-який з дозволених умовами прийому до закладів вищої освіти);
• серію та номер документа про повну загальну середню освіту;
• середній бал додатка до документа про повну загальну середню освіту, обчислений за 12-бальною шкалою;
• номери телефонів (домашній та/або мобільний) для можливості оперативного зв’язку.
У цьому ж електронному кабінеті абітурієнт обирає заклад і спеціальність, а також визначає пріоритетність заяв.
Що далі
До 12:00 27 серпня будуть сформовані рейтингові списки.
До 18:00 31 серпня абітурієнти мають подати оригінали документів для зарахування на бюджетну форму навчання.
До 5 вересня виші мають провести зарахування вступників.
Довідково: вступна кампанія триває в 31 закладі освіти регіону. Йдеться про 16 коледжів, 7 вишів і 8 структурних підрозділів університетів України, розташованих на Кіровоградщині.