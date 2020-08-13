Від сьогодні стартує вступна кампанія до ВНЗ Кіровоградщини

Цьогоріч, через коронавірус, вступна кампанія до закладів вищої освіти розпочалася із затримкою стартувала з затримкою, повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт Кіровоградської ОДА.

Наразі в області триває вступна кампанія за освітнім рівнем «бакалавр». Черговий етап – прийом заяв від абітурієнтів із 13 по 22 серпня в електронній формі.

Під час подання електронної заяви вступник має зазначити таку інформацію:

• адресу електронної пошти;

• номер, пін-код та рік отримання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (у випадку наявності сертифікатів ЗНО різних років вказується будь-який з дозволених умовами прийому до закладів вищої освіти);

• серію та номер документа про повну загальну середню освіту;

• середній бал додатка до документа про повну загальну середню освіту, обчислений за 12-бальною шкалою;

• номери телефонів (домашній та/або мобільний) для можливості оперативного зв’язку.

У цьому ж електронному кабінеті абітурієнт обирає заклад і спеціальність, а також визначає пріоритетність заяв.

Що далі

До 12:00 27 серпня будуть сформовані рейтингові списки.

До 18:00 31 серпня абітурієнти мають подати оригінали документів для зарахування на бюджетну форму навчання.

До 5 вересня виші мають провести зарахування вступників.

Довідково: вступна кампанія триває в 31 закладі освіти регіону. Йдеться про 16 коледжів, 7 вишів і 8 структурних підрозділів університетів України, розташованих на Кіровоградщині.