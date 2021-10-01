Від сьогодні водії повинні їздити з увімкненими фарами. За порушення передбачено штраф

З 1 жовтня, згідно з правилами дорожнього руху, водії повинні їздити з увімкненими денними ходовими вогнями за межами населених пунктів, повідомляє “Голос Громади”.

У разі ігнорування цього правила на порушників чекає штраф — від 425 до 510 гривень.

Водночас деякі юристи стверджують, що поліцейські не мають права штрафувати за поїздку вдень без світла. Вони посилаються на те, що закон передбачає відповідальність за порушення правил використання зовнішніх освітлювальних приладів або попереджувальних сигналів лише у двох випадках. Йдеться про початок руху і про зміну напрямку руху.

Але оскільки поліцейські у цьому випадку складають адміністративні протоколи, ліпше включати денні ходові вогні поза населеними пунктами.

Такі правила передбачені для того, щоб авто на дорозі було помітним для інших учасників дорожнього руху за будь-якої погоди.