Від учора відновила рух електричка “Олександрія-Помічна”

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З 01 липня, за інформацією сайту Олександрійської міської ради, рух приміського електропотягу “Олександрія-Помічна-Олександрія” відновлено.

Таке рішення було прийнято у зв’язку з численними зверненнями жителів щодо необхідності відновлення руху електрички.

Розклад руху по станції Олександрія

№ потягу Назва Часприбуття Часвідправлення Режим руху
6330 Знам’янка-Олександрія 04-42 щоденно
6331 Олександрія-Помічна 04-54 щоденно
6334 Помічна-Олександрія 20-20 щоденно
6329 Олександрія-Знам’янка 20-35 щоденно
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