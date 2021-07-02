Від учора відновила рух електричка “Олександрія-Помічна”

З 01 липня, за інформацією сайту Олександрійської міської ради, рух приміського електропотягу “Олександрія-Помічна-Олександрія” відновлено.
Таке рішення було прийнято у зв’язку з численними зверненнями жителів щодо необхідності відновлення руху електрички.
Розклад руху по станції Олександрія
|№ потягу
|Назва
|Часприбуття
|Часвідправлення
|Режим руху
|6330
|Знам’янка-Олександрія
|04-42
|–
|щоденно
|6331
|Олександрія-Помічна
|–
|04-54
|щоденно
|6334
|Помічна-Олександрія
|20-20
|–
|щоденно
|6329
|Олександрія-Знам’янка
|–
|20-35
|щоденно