Від «Житлогоспу» – в «Добробут»

Ще одна житлова багатоповерхівка по проспекту Соборному в Олександрії переходить з управління КП «Житлогосп» у підпорядкування новоствореного ОСББ, повідомляє «Голос Громади».

Вийти у «вільне плавання» вирішили мешканці будинку за адресою пр. Соборний, 132 А, створивши об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «Добробут-132».

Виконком Олександрійської міської ради вирішив створити комісію з прийому-передачі житла та запропонувати міськраді ухвалити відповідне рішення про безоплатну передачу житлового будинку в управління ОСББ на черговій сесії.

(Для довідки: первісна балансова вартість вищезгаданого будинку становить 32 мільйони 138 тисяч 261 гривня 59 копійок. Загальна площа – 8090,1 кв.м).