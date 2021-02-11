16 лютого об 11:00 відбудеться онлайн-дискусія #OneVoice «Україна на порозі вакцинації: чи довірять громадяни своє здоров’я державі?».

У рамках дискусії #OneVoice поговоримо з експертками – Іриною Агеєвою, керівницею відділу підтримки реформ та регіонального розвитку Центру громадського здоров’я МОЗ, та Оленою Сілецькою, директоркою департаменту з соціальних досліджень Ipsos в Україні, на тему наслідків пандемії, дорожньої карти влади по боротьбі з епідемією.

Обговоримо рівень довіри українців до вакцинування, міфи «антищепленців» та ймовірну «паспортизацію» вакцинованих. Також дізнаємось, чи всі українці матимуть рівний доступ до ковідного «антидоту» та які групи населення найбільш обділені увагою держави у «коронавірусному» питанні та чому.

Це спільний проєкт #вибориБЕЗсексизму, кампанії проти сексизму в медіа і політиці «Повага» та Інституту масової інформації.

Онлайн-дискусія транслюватиметься на фейсбук-каналі проєкту #вибориБЕЗсексизму та кампанії «Повага».

Вхід вільний!

Прес-служба проєкту #вибориБЕЗсексизму

Тел. 0962177550

https://www.facebook.com/electionsWITHOUTsexism/