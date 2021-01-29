Відбудеться “пряма телефонна лінія” з першим заступником голови Олександрійської РДА

До уваги мешканців Олександрійського району! Сьогодні, 29 січня, з 14:00 до 15:00 години відбудеться “пряма телефонна лінія” з першим заступником голови Олександрійської районної державної адміністрації Юрієм Ковалем. Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу відомства.

Зателефонувати й поставити питання Юрію Леонідовичу можна за номером 7-17-36.

“Пряма лінія” з мешканцями району проводиться з метою забезпечення реалізації та гарантування закріпленого Конституцією України права громадян на звернення до органів державної влади.