Відбулася 88 позачергова сесія Олександрійської міської ради

Сьогодні, 29 вересня, відбулась 88-ма позачергова сесія Олександрійської міськради, повідомляє «Голос Громади».
На перелік денний було винесено на розгляд 2 питання:
- Про внесення змін до бюджету на 2020 рік
- Про розгляд земельних питань.
1. Стосовно питання про бюджет, міська рада вирішила збільшити доходи та видатки загального та спеціального фондів міського бюджету на суму 8 461 681 грн за рахунок:
- збільшення освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на суму 2 359 400 грн;
- збільшення субвенції з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на суму 2 731 472 грн;
- збільшення субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції на суму 41 049 грн;
- збільшення субвенції з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на суму 2 398 760 грн;
- збільшення субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на суму 866 500 грн;
– перевиконання плану по спеціальному фонду міського бюджету на суму 64 500 грн за рахунок бюджету розвитку згідно з додатками 1, 2, 3, 5.
- По земельному питанню:
- Міська рада вирішила надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) в натурі (на місцевості) меж земельних ділянок;
- Зокрема, деяким громадянам передали у власність земельні ділянки та передано на тимчасове безкоштовне користування земельними ділянками на умовах особистого строкового сервітуту;
- Погодили питання по передачі земельних ділянок в оренду;
- Дали дозвіл на інвентаризацію земель;
- Затвердили проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок у постійне користування;
- Затвердили проекти для подальшого проведення земельних торгів.