Відбулася 88 позачергова сесія Олександрійської міської ради

Сьогодні, 29 вересня, відбулась 88-ма позачергова сесія Олександрійської міськради, повідомляє «Голос Громади».

На перелік денний було винесено на розгляд 2 питання:

Про внесення змін до бюджету на 2020 рік Про розгляд земельних питань. 1. Стосовно питання про бюджет, міська рада вирішила збільшити доходи та видатки загального та спеціального фондів міського бюджету на суму 8 461 681 грн за рахунок:

збільшення освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на суму 2 359 400 грн;

збільшення субвенції з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на суму 2 731 472 грн;

збільшення субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції на суму 41 049 грн;

збільшення субвенції з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на суму 2 398 760 грн;

збільшення субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на суму 866 500 грн;

– перевиконання плану по спеціальному фонду міського бюджету на суму 64 500 грн за рахунок бюджету розвитку згідно з додатками 1, 2, 3, 5.

По земельному питанню: