Відбулася чергова сесія Олександрійської міської ради

29 питань було внесено на розгляд чергової (десятої) сесії Олександрійської міської ради, повідомляє «Голос Громади».

32 народні обранці взяли участь у сесії, проводив її міський голова Сергій Кузьменко, секретар міської ради – Вікторія Косяк. Як зазвичай, пленарне засідання розпочалося з передбаченої регламентом депутатської «розминки» – озвучення бажаючими депутатами звернень і запитів на вимоги олександрійських виборців. Цього разу таких звернень назбиралося близько десяти. Окреслені проблеми людей, донесених до міської влади, можна виділити у розділи: комунальна сфера (прохання до виконавчих органів ради і депутатів надіслати звернення до Президента України стосовно тарифів і послуг житлово-комунальної сфери; ремонт містка через Інгулець у мікрорайоні №14; зливова каналізація у певних районах міста; ремонт внутрішньої системи теплопостачання одного з житлових будинків); правоохоронна (люди просять втрутитися міську владу у загалом не властиву їй сферу, оскільки самі ніяк не можуть знайти управу на незаконну торгівлю самогоном та наркотиками, яка за їхніми словами, процвітає в одній з багатоповерхівок по вул.Козацькій); медична (звернення стосувалося кадрового питання, взаємодії у документообігу районної і міської лікарень тощо). Цілий блок власних проблем розкрили міській владі жителі Заводського мікрорайону – від комунального спрямування до інших питань життєзабезпечення.

Далі настав власне розгляд чергових проєктів рішень. Серед них – збільшення чисельності виконавчого комітету міської ради на одну особу (для довідки: участь у роботі виконкому передбачена законодавством на добровільних засадах і не є оплачуваною). Таким чином, наразі у виконавчому комітеті 18 членів (разом з посадовими особами міської ради).

Наступний проєкт рішення, представлений управлінням економіки і попередньо погоджений у депутатських комісіях, стосувався місцевих податків і зборів. Процес його прийняття виявився доволі затяжним: цілий ряд доволі несподіваних пропозицій і вимог про зміну податкових ставок висунули депутати-опозиціонери. За кожну із запропонованих правок присутнім довелося голосувати окремо і так само по кожній з них велися запальні дебати з боку протилежних сторін. Врешті запропонований проєкт все-таки пройшов голосування у своєму початковому вигляді.

Далі за чергою денною, депутати скоригували поточний бюджет міста у зв’язку з його перевиконанням за перше півріччя та надходженням державних цільових субвенцій, після чого затвердили перспективний план роботи міської ради на друге півріччя 2021 року. Як це заведено, також за підсумками півріччя, міська рада вирішила матеріально заохотити голів квартальних комітетів.

Згідно з подальшими ухвалами, на сесії змінено персональний склад міської комісії з питань топоніміки, охорони культурної спадщини та місцевої символіки; затверджено детальний план території в районі вулиць Садової та Григорія Усика і перелік закладів культури міста у кількості 29-ти установ, що входять до цієї мережі.

Чергова сесія також розглянула низку інших робочих питань, в тому числі – ухвалила 16 рішень у сфері діяльності управління приватизації, оренди майна та землі міської ради.

Про деякі з вищезгаданих рішень міської ради «Голос Громади» детальніше розповість в окремих інформаційних повідомленнях, отож, будь ласка, слідкуйте за нашими новинами.