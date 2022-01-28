Відбулася чергова сесія Олександрійської міськради

25 питань порядку денного було внесено на розгляд чергової (XVII) сесії Олександрійської міської ради, яка відбулася 28 січня, повідомляє «Голос Громади».

Сімнадцяте за порядковим числом (і перше у цьому році) пленарне засідання VIII скликання міськради розпочало роботу у присутності 27-ми зареєстрованих депутатів. Але перш ніж приступити до роботи за чергою денною, згідно з регламентом депутатам був наданий час для виступів, запитів і звернень. Цим скористалися голови депутатських фракцій – Олег Носов (фракція «Слуга народу») та Віталій Заріцький (фракція «Європейська Солідарність»). Їхні звернення, озвучені з трибуни, відображали нинішню напружену соціально-економічну та політичну ситуації у державі.

В ході подальшої роботи депутатський корпус, за переліком питань, першими затвердив ряд довгострокових програмних документів діяльності міської влади, серед яким можна виділити такі, як «Положення про громадські слухання в Олександрійській територіальній громаді», «Програма зайнятості населення територіальної громади на 2022-2024 роки», «Програма розвитку освіти на період до 2027 року», «Програма розвитку креативних індустрій на 2022-2024 р.р., «Комплексна програма профілактики злочинності Олександрійської територіальної громади на 2021-2025 роки».

Серед поточних рішень – депутати визначилися з порядком компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом загального користування приміського сполучення в Олександрійській територіальній громаді в новій редакції, надали згоду на безоплатну передачу нерухомого майна з державної власності у комунальну власність Олександрійської територіальної громади в особі Олександрійської міської ради; затвердили порядок надання послуги соціальної адаптації територіальним центром соціального обслуговування м.Олександрії на безоплатній основі, а також тарифів на платні соціальні послуги, що надаються міським територіальним центром.

Міська рада внесла зміни до свого попереднього рішення від 22.12.2021 № 380 «Про бюджет Олександрійської міської територіальної громади на 2022 рік. Зміни торенулися видаткової та дохідної частин у зв`язку з надходженнями державних цільових субвенцій.

Останніми у порядку денному були 13 рішень з питань приватизації, оренди майна та землі комунальної власності.