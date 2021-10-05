Відбулася чергова сесія Олександрійської міськради

5 жовтня відбулася чергова (ХІІ) сесія Олександрійської міської ради, повідомляє «Голос Громади».

На черзі денній розглядалося 30 питань, вів пленарне засідання міський голова Сергій Кузьменко, секретар міськради – Вікторія Косяк. Першими із запропонованих проєктів рішень депутати ухвалили «Про утворення старостинських округів Олександрійської міської ради» в новій редакції та затвердили «Положення про старосту». Були внесені поточні зміни і в програму економічного та соціального розвитку міста на 2021 рік і в план підготовки регуляторних актів.

У фінансових питаннях знайшов своє місце проєкт «Прогнозу міського бюджету» на найближчі роки, а також були скориговані дохідна та видаткова частини бюджету на 2021 рік.

За пропозицією депутатської фракції «Європейська Солідарність» сесія проголосувала за звернення міської ради до влади та уряду України з вимогою підвищення пенсій та виплати додаткової пенсії у поточному році.

Дві місцеві назви будуть перейменовані в Олександрії: провулок Маршала Ворошилова на провулок Покровський та вулиця Корнійчука на вулицю Ставкову – таке рішення ухвалила сесія у плані змін топонімів комуністичного минулого.

Відразу три житлові будинки та один багатоповерховий гуртожиток вийдуть з підпорядкування КП «Житлогосп» в управління новостворених ОСББ – це теж ухвалені депутатами рішення з блоку питань житлово-комунального господарства міста.

Загальна чисельність виконавчих органів міської ради збільшиться на три штатні посадові одиниці. Це стосується Центру надання адміністративних послуг, що у свою чергу, викликане розширенням переліку послуг, які надає ЦНАП та з метою прискорення і спрощення обслуговування громадян.

В ході пленарного засідання були також внесені робочі зміни до раніше затвердженої Програми профілактики злочинності на території Олександрійської громади, ухвалено рішення про розробку комплексного плану просторового розвитку міста, а також розглянуто блок питань приватизації, оренди майна та землі з 11-ти пунктів з прийняттям відповідних ухвал.

Про деякі з рішень ХІІ сесії міськради «Голос Громади» детальніше розповість у подальших повідомленнях.