Відбулася чергова (шоста) сесія Олександрійської міськради

Сьогодні, 26 лютого відбулася чергова (VI) сесія Олександрійської міської ради, на розгляд якої було внесено 37 питань, повідомляє «Голос Громади».

Вели пленарне засідання міський голова Сергій Кузьменко і секретар міськради Вікторія Косяк. Перед початком роботи над порядком денним, у якій взяли участь 30 депутатів, була виконана обов`язкова процедура оголошення депутатських запитів і звернень на виконання вимог виборців-жителів міста.

Бажаючих виявилося два, але перший з доповідачів, депутат Михайло Матвієнко, порушив аж чотири питання. Це було проблемне питання щодо окремих судових рішень, які стосувалися міської ради ще попереднього скликання і які повинна виконати нинішня міськрада та низка давніх проблем щодо електрозабезпечення міських гуртожитків і неузгодженості порядку тарифікації для споживачів електроенергії – мешканців таких гуртожитків (про ці проблеми вже неодноразово згадувалося «Голосом Громади»). Депутат також направив свій запит стосовно певних питань діяльності КП «Житлогосп». Наступний доповідач, депутат Ігор Ділієв озвучив свій запит на прохання виборців стосовно також наболілого питання відповідальності власників підземних комунікацій за відкриті люки каналізаційних колодязів на території міста.

Після цього розпочався розгляд і затвердження питань черги денної. Депутати схвалили такі документи, як Програма цивільного захисту Олександрійської територіальної громади на 2021-2025 роки, Положення про порядок надання матеріальної допомоги громадянам Олександрійської територіальної громади депутатами Олександрійської міськради, звіт міського голови щодо здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами міської ради за 2020 рік.

Внесли зміни та доповнень до попереднього рішення міської ради від «Про Програму економічного і соціального розвитку Олександрійської територіальної громади на 2021 рік» та до рішення міської ради «Про затвердження Положення про управління економіки Олександрійської міської ради в новій редакції»

Начальник фінансового управління міської ради Олександр Лукашов представив звіт про виконання бюджету міста Олександрія за 2020 рік та проєкт рішення про внесення поточних змін до міського бюджету на 2021 рік, детально розповівши про видаткові та дохідні рядки кошторису, що також було без заперечень схвалено сесією.

Далі депутати проголосували за утворення віддалених робочих місць Центру надання адміністративних послуг м. Олександрії, які будуть працювати у приєднаних до міста сільських і селищних територіях (про цей проєкт раніше розповідав «Голос Громади»).

Була затверджена також Програма розвитку туризму та збереження культурної спадщини Олександрійської територіальної громади на 2021 – 2026 роки. А управління освіти, молоді та спорту Олександрійської міської ради, згідно з рішенням сесії зазнає певної реформації: у нього більше не буде повноважень стосовно питань молоді і спорту, відповідно зміниться назва на «управління освіти», а натомість буде створений окремий відділ молоді та спорту при міській раді. Проти такого рішення виступив один з депутатів, пропонуючи «залишити все, так я є і нічого не змінювати», але його пропозиція не знайшла підтримки більшістю.

Зазнала суттєвих змін за рішенням сесії та згідно з вимогами державного законодавства і сфера діяльності Управління праці та соціального захисту населення Олександрійської міської ради – воно більше не займатиметься питаннями праці, а лише соціальним захистом, змінивши відповідно й назву.

Начальник відділу охорони здоров’я міської ради Тамара Сакара доповіла про блок питань щодо передачі майнових комплексів районного і міського лікувальних закладів на баланс міськради та зміни статутного капіталу центральної міської лікарні; ці проєкти рішень були проголосовані депутатами.

Далі схвалили звернення депутатів Олександрійської міської ради до голови Кіровоградської облдержадміністрації щодо готовності Кіровоградської області до проведення імунізації (вакцинації) населення проти COVID-19.

Блок з наступних 14-ти питань, затверджених присутніми, стосувався оренди землі та майна комунальної власності, проєкти рішень представив начальник управління приватизації, оренди майна та землі міської ради Олег Репенько.

На завершення депутати послухали та прийняли до відома «різне» – інформацію про стан виконання міських програм за ІІ півріччя 2020 року і про розгляд депутатських запитів.